Запрещенная реальность (фильм, 2013) смотреть онлайн

Джек Слейд родился во время солнечного затмения в 1980 году. 18 лет спустя он узнает, что у него есть способность перемещаться во времени. Он отправляется в будущее, в 2035 год, и обнаруживает, что общество было уничтожено фашистским полком врачей-психопатов, которые теперь правят опустевшим миром и занимаются созданием мутантов при помощи сыворотки, синтезированной из плоти мертвых инопланетян…

