Запрещенная реальность (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Forbidden Dimensions
Ужасы, Триллер82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джек Слейд родился во время солнечного затмения в 1980 году. 18 лет спустя он узнает, что у него есть способность перемещаться во времени. Он отправляется в будущее, в 2035 год, и обнаруживает, что общество было уничтожено фашистским полком врачей-психопатов, которые теперь правят опустевшим миром и занимаются созданием мутантов при помощи сыворотки, синтезированной из плоти мертвых инопланетян…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

2.3 КиноПоиск
1.8 IMDb

