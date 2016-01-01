Заповедник Утриш (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Увлекательная экскурсия по уникальному заповеднику на Черноморском побережье, где сохранились редкие виды животных и растений.



«Утриш» с адыгейского переводится как «обвал». Это имя носит заповедник в Краснодарском крае на юге России. Здесь обитают множество редких живо�тных, которых можно найти на страницах Красной книг. Также в «Утрише» сохранились растения, практически пропавшие из этой местности. Тонкий баланс местной природы ни в коем случае нельзя нарушать, так что территория заповедника тщательно охраняется. Именно поэтому кадры, снятые командой этого документального проекта, становятся одним из немногих способов полюбоваться на первозданную красоту этих мест.



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