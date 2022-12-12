Записи Левенджера (фильм, 2013) смотреть онлайн

Детективы смотрят найденную на месте преступления видеозапись, которая, как они надеются, поможет им определить местонахождение трех пропавших без вести студентов. С каждым просмотренным кадром пленки им становится все более и более тревожно за их судьбу: на записи студенты находят окровавленное платье 8-летней девочки, поисками которой они и занялись…

