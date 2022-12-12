Записи Левенджера
Wink
Фильмы
Записи Левенджера

Записи Левенджера (фильм, 2013) смотреть онлайн

5.62013, LEVENGER TAPES, THE
Ужасы, Триллер86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Детективы смотрят найденную на месте преступления видеозапись, которая, как они надеются, поможет им определить местонахождение трех пропавших без вести студентов. С каждым просмотренным кадром пленки им становится все более и более тревожно за их судьбу: на записи студенты находят окровавленное платье 8-летней девочки, поисками которой они и занялись…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.2 IMDb