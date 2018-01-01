Wink
Детям
Заокеанский репортер
Актёры и съёмочная группа фильма «Заокеанский репортер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Заокеанский репортер»

Режиссёры

Григорий Ломидзе

Григорий Ломидзе

Режиссёр

Актёры

Анатолий Кубацкий

Анатолий Кубацкий

Актёр
Георгий Вицин

Георгий Вицин

Актёр

Сценаристы

Евгений Агранович

Евгений Агранович

Сценарист

Художники

Евгений Шукаев

Евгений Шукаев

Художник

Операторы

Николай Гринберг

Николай Гринберг

Оператор
Иосиф Голомб

Иосиф Голомб

Оператор

Композиторы

Сигизмунд Кац

Сигизмунд Кац

Композитор