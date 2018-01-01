Заметки с поля боя (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Моноспектакль – мощное выступление, через которое актриса передает истории учеников, родителей, учителей и директоров, противостоящих американской беде – “со школьной скамьи на тюремные нары”. Анализируя систему правосудия, буквально выталкивающую подростков из бедных семей из класса прямиком под стражу, этот проект проливает свет на проблему потерянного поколения. Выступление, основанное на 250 интервью, заставляет глубоко осознать весь драматизм положения и сделать шаг в сторону перемен. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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