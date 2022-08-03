Залет
Wink
Фильмы
Залет
7.52020, Baby Done
Комедия87 мин18+

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Залет (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Зои совершенно растеряна, когда узнает, что беременна от своего бойфренда Тима. В то время как Тим радуется перспективе отцовства и полон решимости как следует подготовиться к этому ответственному событию, Зои теряет голову и пытается использовать последние 9 месяцев свободы, чтобы успеть реализовать все свои мечты.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Залет»