Залет (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Зои совершенно растеряна, когда узнает, что беременна от своего бойфренда Тима. В то время как Тим радуется перспективе отцовства и полон решимости как следует подготовиться к этому ответственному событию, Зои теряет голову и пытается использовать последние 9 месяцев свободы, чтобы успеть реализовать все свои мечты.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КВРежиссёр
Кертис
Воуэлл
- РМАктриса
Роуз
Матафео
- МЛАктёр
Мэттью
Льюис
- ЭБАктриса
Эмили
Барклай
- РХАктриса
Рэйчел
Хаус
- НСАктёр
Ник
Сэмпсон
- МСАктриса
Мадлен
Сами
- МЭАктёр
Матенга
Эшби
- ФААктёр
Фаситуа
Амоса
- ЛТАктриса
Лорен
Тейлор
- ОТАктриса
Оливия
Теннет
- СХСценарист
Софи
Хендерсон
- КНПродюсер
Кэртхью
Нил
- Продюсер
Тайка
Вайтити
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ДТКомпозитор
Джереми
Той