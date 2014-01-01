Законы Любви (фильм, 2014) смотреть онлайн

Мартин успешный адвокат, у которого есть все, что нужно для комфортной судьбы, но нет одного и пожалуй самого ключевого, это фарта, ненаглядной женщины. После череды неуспешных свиданий, он и вовсе потерял надежду, но однажды он повстречал коллегу, которая только устроилась в его офис и ее взяли на место, куда он пробивался на повышение последние три года. У него из-за этого с ней стали происходить разные стычки, ведь она его начальница, укравшая не только занятие, но и сердце.

