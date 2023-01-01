Заколдованное золото (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

Джон и Джанет получают по таинственному письму, призывающему их отправиться в город-призрак, в котором находится заброшенная шахта. В свое время их отцы были совладельцами этой шахты. Там они сталкиваются с плохими парнями, ищущими спрятанное золото. Героям помогает мистический странник, именующий себя Фантомом.



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