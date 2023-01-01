Заколдованное золото
Wink
Фильмы
Заколдованное золото
1932, Haunted Gold
Драма, Детектив111 мин0+

Заколдованное золото (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Джон и Джанет получают по таинственному письму, призывающему их отправиться в город-призрак, в котором находится заброшенная шахта. В свое время их отцы были совладельцами этой шахты. Там они сталкиваются с плохими парнями, ищущими спрятанное золото. Героям помогает мистический странник, именующий себя Фантомом.

Заколдованное золото смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Заколдованное золото»