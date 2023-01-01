Заколдованное золото (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Джон и Джанет получают по таинственному письму, призывающему их отправиться в город-призрак, в котором находится заброшенная шахта. В свое время их отцы были совладельцами этой шахты. Там они сталкиваются с плохими парнями, ищущими спрятанное золото. Героям помогает мистический странник, именующий себя Фантомом.
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Рейтинг
- МВРежиссёр
Мак
В. Райт
- ХХРежиссёр
Хью
Харман
- РАРежиссёр
Рудольф
Айсинг
- ДУАктёр
Джон
Уэйн
- ДАктёр
Дьюк
- ШТАктриса
Шила
Терри
- ГВАктёр
Гарри
Вудс
- ЭААктёр
Эрвилль
Алдерсон
- ОХАктёр
Отто
Хоффман
- ММАктриса
Марта
Мэттокс
- БВАктёр
Блу
Вашингтон
- ТБАктёр
Том
Бэй
- ББАктёр
Боб
Барнс
- БКАктёр
Бен
Корбетт
- ЭБАктёр
Эдвард
Барнс
- ДКАктёр
Джим
Кори
- ЧЛАктёр
Чарльз
Ле Муан
- КМАктёр
Кен
Мэйнард
- СРПродюсер
Сид
Рогелл
- ЛШПродюсер
Леон
Шлезингер