Заклятие: Реинкарнация отца (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

После трагической смерти отца мальчик сталкивается с жутким существом, у которого лицо погибшего родителя. Фильм «Заклятие: Реинкарнация отца» — мрачный хоррор о скорби и потере.



Юному Айзеку приходится навсегда попрощаться со своим отцом Джеймсом: тот погибает после автокатастрофы. Айзек остается на попечении у мачехи Лоры, которая совсем не в восторге от идеи растить мальчика в одиночку. Постепенно он уходит в себя, днями напролет играя в видеоигры и завешивая стены комнаты странными рисунками. Вернувшись с похорон Джеймса, Айзек и Лора замечают странное существо под столом. Оно быстро убегает в лес неподалеку, и Лора забывает об этом случае, посчитав, что это было дикое животное. Однако Айзек начинает видеть его постоянно: на улице, дома и даже в вентиляционном люке своей комнаты. Но самое жуткое — у существа лицо Джеймса, и оно разговаривает его голосом.



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