8.62021, The Conjuring: The Devil Made Me Do It
Ужасы, Детектив107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Заклятие 3: По воле дьявола (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Паранормальные исследователи Эд и Лоррейн Уоррены берутся за сенсационное дело. Арни Чейен Джонсон, обвиняемый в убийстве своего арендодателя, утверждает, что совершил преступление под влиянием демонических сил. Уоррены, которые участвовали в сеансе экзорцизма, во время которого в Арни вселился злой дух, попытаются доказать в суде, что он говорит правду.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Детектив
КачествоFull HD, SD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МЧРежиссёр
Майкл
Чавес
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Вера
Фармига
- РОАктёр
Рори
О’Коннор
- СКАктриса
Сара
Кэтрин Хук
- ДХАктёр
Джулиан
Хиллиард
- ДНАктёр
Джон
Ноубл
- ЭБАктриса
Эжени
Бондюран
- ШКАктёр
Шэннон
Кук-Чун
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- КААктёр
Кит
А. Болден
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- Сценарист
Джеймс
Ван
- ЧХСценарист
Чад
Хэйес
- КХСценарист
Кэри
Хэйес
- Продюсер
Ричард
Бренер
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- ПГМонтажёр
Питер
Гвоздас
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара