Заклятие 3: По воле дьявола (фильм, 2021) смотреть онлайн

Паранормальные исследователи Эд и Лоррейн Уоррены берутся за сенсационное дело. Арни Чейен Джонсон, обвиняемый в убийстве своего арендодателя, утверждает, что совершил преступление под влиянием демонических сил. Уоррены, которые участвовали в сеансе экзорцизма, во время которого в Арни вселился злой дух, попытаются доказать в суде, что он говорит правду.

