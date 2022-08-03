Заклятие 3: По воле дьявола (фильм, 2021) смотреть онлайн

Заклятие 3: По воле дьявола
8.62021, The Conjuring: The Devil Made Me Do It
Ужасы, Детектив107 мин18+

О фильме

Паранормальные исследователи Эд и Лоррейн Уоррены берутся за сенсационное дело. Арни Чейен Джонсон, обвиняемый в убийстве своего арендодателя, утверждает, что совершил преступление под влиянием демонических сил. Уоррены, которые участвовали в сеансе экзорцизма, во время которого в Арни вселился злой дух, попытаются доказать в суде, что он говорит правду.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

