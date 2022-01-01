Заклятье. Таинственный дом
Wink
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Заклятье. Таинственный дом
5.82022, Deep Hatred
Ужасы70 мин18+

Заклятье. Таинственный дом (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Неторопливый хоррор о семейных тайнах, которые преследуют детей даже после смерти родителей. Внезапная гибель отца побуждает Синди вернуться в загородный дом, в котором она выросла. Компанию ей составляют бойфренд Марк, друг детства Нэйтан и его девушка Дженнифер. Вскоре они выясняют, что отец Синди был членом зловещего культа, проводившего человеческие жертвоприношения в озере поблизости. Возвращение Синди домой пробуждает злых духов, целью которых теперь стала она и ее близкие. Смогут ли герои уберечься от их гнева, узнаете из фильма «Заклятие. Таинственный дом» 2022 года – его можно посмотреть онлайн в сервисе Wink.

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Информация

Страна
Бразилия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

3.6 КиноПоиск
4.5 IMDb