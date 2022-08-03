Заклятье: Спуск к дьяволу
Wink
Фильмы
Заклятье: Спуск к дьяволу
7.52021, The Cellar
Ужасы90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Заклятье: Спуск к дьяволу (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Кира и Брайан вместе с детьми переезжают в Ирландию в поисках карьерных возможностей. Их дочь Элли, и так не отличавшаяся примерным поведением, ненавидит новый дом. Когда ее оставляют присматривать за младшим братом, внутри отключается свет. Отец по телефону просит Элли спустится в подвал и проверить электрощиток. Темнота вызывает у девушки приступы паники, но отец советует сконцентрироваться на подсчете ступеней – их должно быть десять. Но Элли спускается все ниже и ниже и… пропадает.

Страна
Бельгия, США, Ирландия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье: Спуск к дьяволу»