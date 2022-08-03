Заклятье: Спуск к дьяволу (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Кира и Брайан вместе с детьми переезжают в Ирландию в поисках карьерных возможностей. Их дочь Элли, и так не отличавшаяся примерным поведением, ненавидит новый дом. Когда ее оставляют присматривать за младшим братом, внутри отключается свет. Отец по телефону просит Элли спустится в подвал и проверить электрощиток. Темнота вызывает у девушки приступы паники, но отец советует сконцентрироваться на подсчете ступеней – их должно быть десять. Но Элли спускается все ниже и ниже и… пропадает.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- БМРежиссёр
Брендан
Малдауни
- Актриса
Элиша
Катберт
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- ЭФАктриса
Эбби
Фиц
- ДФАктёр
Диллон
Фицморис Брэйди
- ТЛАктриса
Тара
Ли
- ММАктёр
Майкл-Дэвид
Маккернан
- ЭБАктёр
Эндрю
Беннетт
- АМАктёр
Аарон
Монахэн
- ММАктриса
Мари
Маллен
- ЭКАктёр
Эми
Конрой
- БМСценарист
Брендан
Малдауни
- КБПродюсер
Конор
Бэрри
- РБПродюсер
Ричард
Болджер
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ЛЭАктёр дубляжа
Лев
Энтелис
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ДХХудожник
Джон
Хэнд
- ТКОператор
Том
Камерфорд