Заклятье: Спуск к дьяволу (фильм, 2021) смотреть онлайн

Кира и Брайан вместе с детьми переезжают в Ирландию в поисках карьерных возможностей. Их дочь Элли, и так не отличавшаяся примерным поведением, ненавидит новый дом. Когда ее оставляют присматривать за младшим братом, внутри отключается свет. Отец по телефону просит Элли спустится в подвал и проверить электрощиток. Темнота вызывает у девушки приступы паники, но отец советует сконцентрироваться на подсчете ступеней – их должно быть десять. Но Элли спускается все ниже и ниже и… пропадает.

