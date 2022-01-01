Заклятье: Слуги Сатаны (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После смерти матери ее большая семья сталкивается с потусторонними силами, привлеченными загадочным культом. Фильм «Заклятье: Слуги Сатаны» — ремейк культового индонезийского хоррора, ставший хитом кинопроката.



1981 год. В прошлом популярная певица тяжело больна и уже давно не может обеспечивать семью, ведь ее музыка больше неинтересна слушателям. Вскоре она умирает, оставив мужа, престарелую мать и четверых детей с огромными долгами. Пока отец отправляется в город, чтобы найти покупателя для их обветшалого дома вблизи кладбища, старшая дочь Рини начинает видеть призрак матери. Твердо решив разобраться в происходящем, она узнает, что при жизни усопшая была бесплодна, и, чтобы завести детей, присоединилась к культу сатанистов. И теперь темные силы хотят забрать Иэна, младшего брата Рини, как только ему исполнится семь лет. День рождения мальчика уже через три дня, и кажется, что спасения от зла нет.



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