В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование.

