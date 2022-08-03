7.92017, The Crucifixion
Ужасы, Триллер85 мин18+
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Заклятье. Наши дни (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- КЖРежиссёр
Ксавье
Жанс
- СКАктриса
Софи
Куксон
- КУАктёр
Корнелиу
Улич
- АЛАктриса
Ада
Лупу
- БЭАктриса
Бриттани
Эшворт
- КБАктёр
Каталин
Баблюк
- МЗАктёр
Мэтью
Заяц
- ИГАктёр
Иван
Гонсалес
- ООАктриса
Озана
Онси
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- ДРАктёр
Джефф
Роул
- ЧХСценарист
Чад
Хэйес
- КХСценарист
Кэри
Хэйес
- ЛКПродюсер
Леон
Клэранс
- Продюсер
Питер
Сафран
- КБПродюсер
Кристиан
Бостанеску
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АТМонтажёр
Адам
Тротман
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- ДДКомпозитор
Дэвид
Джульян