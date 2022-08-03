Заклятье. Наши дни
Wink
Фильмы
Заклятье. Наши дни
7.92017, The Crucifixion
Ужасы, Триллер85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Заклятье. Наши дни (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование.

Страна
Великобритания, США, Румыния
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Наши дни»