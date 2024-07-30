Заказ (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Заказ
Драма79 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Героиню бросает муж. Она от отчаяния пытается покончить жизнь самоубийством, но не хватает силы духа. По странному стечению обстоятельств она оказывается свидетельницей нескольких заказных убийств.
Каждый раз на месте преступления она видит одного и того же человека, который, как ей кажется, эти преступления и совершает. Она заказывает и оплачивает ему... свое убийство...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb