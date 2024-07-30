Заказ (фильм, 2005) смотреть онлайн

Героиню бросает муж. Она от отчаяния пытается покончить жизнь самоубийством, но не хватает силы духа. По странному стечению обстоятельств она оказывается свидетельницей нескольких заказных убийств.



Каждый раз на месте преступления она видит одного и того же человека, который, как ей кажется, эти преступления и совершает. Она заказывает и оплачивает ему... свое убийство...

