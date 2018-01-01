Wink
Фильмы
Заговоренная
Актёры и съёмочная группа фильма «Заговоренная»

Актёры и съёмочная группа фильма «Заговоренная»

Актёры

Лорен Ли Смит

Лорен Ли Смит

Lauren Lee Smith
АктрисаMichelle Moore
Элла Бэллентайн

Элла Бэллентайн

Ella Ballentine
АктрисаKate Harris
Питер Муни

Питер Муни

Peter Mooney
АктёрDavid Moore
Мартин Роуч

Мартин Роуч

Martin Roach
АктёрDetective Brener
Джонатан Поттс

Джонатан Поттс

Jonathan Potts
АктёрEddy Hall
Кристен Холден-Рид

Кристен Холден-Рид

Kristen Holden-Ried
АктёрMarshall Grayson
Владимир Бондаренко

Владимир Бондаренко

Vladimir Bondarenko
АктёрMan in Wheelchair
Лили Гао

Лили Гао

Lily Gao
АктрисаNurse Li
Джоэнн Джэнсен

Джоэнн Джэнсен

Joanne Jansen
АктрисаNicole Williams
Дэниэл Кэш

Дэниэл Кэш

Daniel Kash
АктёрJudge Robert Kellman
Маса Лиждек

Маса Лиждек

Masa Lizdek
АктрисаLora
Алекс Маллари мл.

Алекс Маллари мл.

Alex Mallari Jr.
АктёрDetective Reys
Кэти Малони

Кэти Малони

Kathy Maloney
АктрисаReporter

Продюсеры

Кристен Холден-Рид

Кристен Холден-Рид

Kristen Holden-Ried
Продюсер

Художники

Энтони Стракуцци

Энтони Стракуцци

Anthony Stracuzzi
Художник

Композиторы

Стив Лондон

Стив Лондон

Steve London
Композитор