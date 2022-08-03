Wink
Фильмы
Загадки шамана. Серия 10

Загадки шамана. Серия 10 (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Загадки шамана. Серия 10
Комедия, Мультфильм2 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Комедийный анимационный сериал о Туке, отважном «самурае» снежной пустыни. Тук — бесстрашный борец с надвигающимся голодом, потеплением, беспределом пингвинов, «эгоизмом» снежного человека и сварливостью своей жены. Он блюдет порядок и равновесие на краю земли.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.3 КиноПоиск