Загадки шамана. Серия 1 (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Загадки шамана. Серия 1
Комедия, Мультфильм2 мин6+
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О фильме
Комедийный анимационный сериал о Туке, отважном «самурае» снежной пустыни. Тук — бесстрашный борец с надвигающимся голодом, потеплением, беспределом пингвинов, «эгоизмом» снежного человека и сварливостью своей жены. Он блюдет порядок и равновесие на краю земли.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
7.3 КиноПоиск