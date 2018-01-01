Актёры и съёмочная группа фильма «Загадка Сфинкса»

Wink
Загадка Сфинкса
Режиссёры

Владимир Пекарь

Режиссёр

Актёры

Михаил Козаков

Актёр

Сценаристы

Александр Тимофеевский

Сценарист
Владимир Пекарь

Сценарист

Художники

Татьяна Колюшева

Художница
Ирина Светлица

Художница
Николай Митрохин

Художник
Ирина Собянина

Художница

Монтажёры

Елена Белявская

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор