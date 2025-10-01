Загадка Сфинкса (фильм, 1985) смотреть онлайн

Некогда в древнем Египте жил и правил фараон Аманехт. В тайных папирусах прочел Аманехт, что в гробнице Нефер-ка-птах спрятана книга, в которой сказано все, что должно случиться с самим Аманехтом и с каждым живущим под Солнцем. И сказал Аманехт: “Те, что сеют зерно и плоды собирают, а собрав урожай, веселятся и пляшут, не знают, что завтра их ждет. Я же узнаю и стану подобен богам”. Он нашел и смог открыть гробницу, но охраняющий ее Сфинкс не дал Аманехту прочесть книгу. Чтобы вновь попасть в гробницу и прочесть тайную книгу, должен Аманехт разгадать загадку Сфинкса.



