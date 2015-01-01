Загадка рейса МН370 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

8 марта 2014 года рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшийся на самолете Boeing 777, вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. После загадочного последнего сообщения второго пилота — «MH370, спокойной ночи» — самолет исчез с экранов радаров. Восемь часов спустя последний сигнал позволил определить приблизительное местонахождение самолета в центре Индийского океана, за тысячи километров от первоначального маршрута. Находясь вдали от береговой линии и испытывая недостаток топлива, рейс MH370, вероятно, закончил свое путешествие, утонув в океане вместе с 239 пассажирами и всеми своими секретами. Его исчезновение стало величайшей загадкой в столетней истории современной авиации.



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