Загадай желание
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Загадай желание

Загадай желание (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Загадай желание
Комедия, Мелодрама83 мин18+

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О фильме

История о том, как в предновогодние дни в офисе обычной фирмы, шуточные письма в почтовый ящик Деду Морозу оборачиваются реальной любовью между молодым симпатичным директором Максимом и красивой девушкой-бухгалтером Аней с чередой веселых новогодних романтических приключений, где падающий снег и романтическая музыка помогут обрести свою вторую половинку.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Загадай желание»