Загадай желание (фильм, 2016) смотреть онлайн

История о том, как в предновогодние дни в офисе обычной фирмы, шуточные письма в почтовый ящик Деду Морозу оборачиваются реальной любовью между молодым симпатичным директором Максимом и красивой девушкой-бухгалтером Аней с чередой веселых новогодних романтических приключений, где падающий снег и романтическая музыка помогут обрести свою вторую половинку.

