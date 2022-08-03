Загадай желание (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Загадай желание
Комедия, Мелодрама83 мин18+
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О фильме
История о том, как в предновогодние дни в офисе обычной фирмы, шуточные письма в почтовый ящик Деду Морозу оборачиваются реальной любовью между молодым симпатичным директором Максимом и красивой девушкой-бухгалтером Аней с чередой веселых новогодних романтических приключений, где падающий снег и романтическая музыка помогут обрести свою вторую половинку.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- ЕКРежиссёр
Евгений
Кравченко
- ИЛАктёр
Илья
Лукашенко
- ЕМАктриса
Елена
Муравьева
- МФАктриса
Мария
Феофанова
- РСАктёр
Роман
Сидоренко
- АРАктриса
Алла
Романова
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- МКАктриса
Маргарита
Красношлык
- ЕААктриса
Екатерина
Алексеева
- АМАктёр
Андрей
Михайлов
- ООАктриса
Ольга
Озерова
- ОРСценарист
Олеся
Райская
- АРСценарист
Алексей
Рогожин
- АКПродюсер
Александр
Крутов
- АРПродюсер
Алексей
Рогожин
- ТХОператор
Теймур
Халиков
- ВМОператор
Вячеслав
Мотов
- АРКомпозитор
Андрей
Романов
- АСКомпозитор
Александр
Сарпаев