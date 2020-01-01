Зачистка (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хоррор об отце, который пытается воссоединиться с дочерью во время зомби-апокалипсиса. По настоянию жены Том с дочерью Мирой отправляются в поход, чтобы залатать их отношения, ставшие в последнее время слишком натянутыми. Совместный отдых прерывает новость о неизвестном вирусе. Вскоре Том обнаруживает, что Мира пропала, а на их фургон напала группа кровожадных зомби. Теперь ему нужно отбиться от живых мертвецов и во что бы то ни стало найти дочь. В этом ему должен помочь рейнджер, которого Том спас от неминуемой гибели. Какие еще испытания ему предстоит преодолеть, узнаете из фильма «Зачистка» (2020), когда будете смотреть его онлайн в видеосервисе Wink.



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