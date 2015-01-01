Зачинщики (в переводе Гоблина)
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Зачинщики (в переводе Гоблина)

Зачинщики (в переводе Гоблина) (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.42015, Masterminds
Комедии, Криминал90 мин18+
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О фильме

Непутевый инкассатор поддается на уговоры обворожительной коллеги поучаствовать в крупном ограблении. Фильм «Зачинщики» — авантюрная комедия от режиссера «Наполеона Динамита» с Заком Галифианакисом, Кристен Уиг, Оуэном Уилсоном и Джейсоном Судейкисом. Смотрите в правильном переводе Гоблина только на Wink.

Дэвид недоволен жизнью: он работает водителем инкассаторского грузовика, и вокруг не происходит ничего захватывающего. Тут его коллега Келли, в которую Дэвид втайне влюблен, вместе с подельником Стивом предлагают ему поучаствовать в ограблении. Потенциальная нажива — целых $17 миллионов. Для этого ему всего лишь надо немножко превысить свои инкассаторские полномочия, а дальше — бесконечный отдых в Мексике. Однако, выполнив свою часть сделки, Дэвид понимает, что у Стива совсем другие планы. Тот нанимает киллера по-тихому убрать неудачливого инкассатора, по следам которого к тому же идет ФБР.

Выпутается ли Дэвид из этой заварушки, расскажет комедия «Зачинщики» 2016 года. В правильном переводе Гоблина ее можно смотреть на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Криминал
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb