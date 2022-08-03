Забытый Феникс (фильм, 2017) смотреть онлайн

Забытый Феникс
Забытый Феникс

Забытый Феникс (фильм, 2017)

2017, Phoenix Forgotten
Ужасы, Фантастика83 мин18+

О фильме

В марте 1997 года жители Феникса принимают за НЛО странные огни в ночном небе. Группа подростков задается целью разобраться в случившемся и бесследно исчезает. Спустя двадцать лет сестра одного из пропавших пытается завершить расследование ребят.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забытый Феникс»