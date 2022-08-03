Забытый Феникс (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Phoenix Forgotten
Ужасы, Фантастика83 мин18+
О фильме
В марте 1997 года жители Феникса принимают за НЛО странные огни в ночном небе. Группа подростков задается целью разобраться в случившемся и бесследно исчезает. Спустя двадцать лет сестра одного из пропавших пытается завершить расследование ребят.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДБРежиссёр
Джастин
Барбер
- ФХАктриса
Флоренс
Хэртиган
- ЛСАктёр
Люк
Спенсер Робертс
- ЧЛАктриса
Челси
Лопес
- ДМАктёр
Джастин
Мэтьюз
- КДАктёр
Клинт
Джордан
- ССАктриса
Сид
Стриттмэттер
- РМАктёр
Роберто
Медина
- ДДАктриса
Джанин
Джексон
- ДКАктёр
Дэвид
Каррера
- МБАктёр
Мэтт
Бидел
- ДБСценарист
Джастин
Барбер
- УБПродюсер
Уэс
Болл
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Ридли
Скотт
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ДКОператор
Джей
Кейтель