Забава и игры 2
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Забава и игры 2

Забава и игры 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Grand Masti
Комедия89 мин18+

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О фильме

Во втором фильме нашумевшей комедии снова оказывается тройка верных друзей Мит, Амар и Прем. Не смотря, на то, что все состоят в счастливых браках, никто из них не откажет себе в удовольствии приятно провести время с тремя умопомрачительными красавицами.

Страна
Индия
Жанр
Комедия
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забава и игры 2»