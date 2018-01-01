Wink
За вратами
Актёры и съёмочная группа фильма «За вратами»

Режиссёры

Джексон Стюарт

Jackson Stewart
Режиссёр

Актёры

Грэм Скиппер

Graham Skipper
АктёрGordon Hardesty
Чейз Уильямсон

Chase Williamson
АктёрJohn Hardesty
Бриа Грант

Brea Grant
АктрисаMargot McKenzie
Барбара Крэмптон

Barbara Crampton
АктрисаEvelyn
Мэтт Мерсер

Matt Mercer
АктёрDerek
Джастин Уэлборн

Justin Welborn
АктёрHank
Джесси Мерлин

Jesse Merlin
АктёрElric
Сара Малакул Лэйн

Sara Malakul Lane
АктрисаDahlia
Генри ЛеБланк

Henry LeBlanc
АктёрBob Hardesty
Кэрин Ричман

Caryn Richman
АктрисаMarilyn Hardesty

Сценаристы

Джексон Стюарт

Jackson Stewart
Сценарист
Стивен Скарлата

Stephen Scarlata
Сценарист

Продюсеры

Барбара Крэмптон

Barbara Crampton
Продюсер
Джон Конделик

Jon Kondelik
Продюсер

Монтажёры

Джош Этье

Josh Ethier
Монтажёр

Операторы

Брайан Соуэлл

Brian Sowell
Оператор