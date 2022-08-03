За вратами
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За вратами

За вратами (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.02016, Beyond the Gates
Ужасы78 мин18+

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О фильме

Хоррор о загадочной кассете от сценариста «Сверхъестественного». Братья Гордон и Джон давно потеряли связь друг с другом. Один уехал из родного городка и добился успеха, другой – остался дома и не стремился прыгнуть выше головы. Поводом снова встретиться для братьев стала смерть отца. Он оставил в наследство Гордону и Джону старый видеосалон, давно не приносящий прибыли. Разбирая завалы на полках, братья находят видеокассету с игрой «За вратами» и понимают, что это последнее, во что играл их отец.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За вратами»