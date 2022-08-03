Хоррор о загадочной кассете от сценариста «Сверхъестественного». Братья Гордон и Джон давно потеряли связь друг с другом. Один уехал из родного городка и добился успеха, другой – остался дома и не стремился прыгнуть выше головы. Поводом снова встретиться для братьев стала смерть отца. Он оставил в наследство Гордону и Джону старый видеосалон, давно не приносящий прибыли. Разбирая завалы на полках, братья находят видеокассету с игрой «За вратами» и понимают, что это последнее, во что играл их отец.

