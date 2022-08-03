За вратами (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.02016, Beyond the Gates
Ужасы78 мин18+
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О фильме
Хоррор о загадочной кассете от сценариста «Сверхъестественного». Братья Гордон и Джон давно потеряли связь друг с другом. Один уехал из родного городка и добился успеха, другой – остался дома и не стремился прыгнуть выше головы. Поводом снова встретиться для братьев стала смерть отца. Он оставил в наследство Гордону и Джону старый видеосалон, давно не приносящий прибыли. Разбирая завалы на полках, братья находят видеокассету с игрой «За вратами» и понимают, что это последнее, во что играл их отец.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Джексон
Стюарт
- ГСАктёр
Грэм
Скиппер
- ЧУАктёр
Чейз
Уильямсон
- БГАктриса
Бриа
Грант
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- ММАктёр
Мэтт
Мерсер
- ДУАктёр
Джастин
Уэлборн
- ДМАктёр
Джесси
Мерлин
- СМАктриса
Сара
Малакул Лэйн
- ГЛАктёр
Генри
ЛеБланк
- КРАктриса
Кэрин
Ричман
- ДССценарист
Джексон
Стюарт
- СССценарист
Стивен
Скарлата
- БКПродюсер
Барбара
Крэмптон
- ДКПродюсер
Джон
Конделик
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- БСОператор
Брайан
Соуэлл