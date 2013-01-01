За работой (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
История о четырех амбициозных мужчинах, пытающихся выжить и заработать на жизнь для себя и своих близких в современной коррумпированной Маниле.
За работой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эрик
Матти
- ППАктёр
Пиоло
Паскуаль
- ДААктёр
Джералд
Андерсон
- ДТАктёр
Джоэль
Торре
- ДМАктёр
Джои
Маркес
- МДАктёр
Майкл
Де Меса
- ЛМАктёр
Лео
Мартинес
- АААктриса
Анхель
Акино
- ВВАктриса
Вивиан
Велез
- ШМАктриса
Шаина
Макдаяо
- УМАктёр
Уильям
Мартинес
- ЭМСценарист
Эрик
Матти
- МЯСценарист
Митико
Ямамото
- ЭМПродюсер
Эрик
Матти
- МСПродюсер
Марисель
Самсон-Мартинес
- ЭРКомпозитор
Эрвин
Ромуло