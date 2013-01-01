За работой
Wink
Фильмы
За работой
7.42013, On the Job
Боевики, Триллеры110 мин18+

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За работой (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

История о четырех амбициозных мужчинах, пытающихся выжить и заработать на жизнь для себя и своих близких в современной коррумпированной Маниле.

За работой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Филиппины
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.9 IMDb