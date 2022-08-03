За облаками
Wink
Фильмы
За облаками

За облаками (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

8.32004, Kumo no muko, yakusoku no basho
Аниме, Драма86 мин18+

О фильме

После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение - башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчeтливо видеть еe контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Драма, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За облаками»