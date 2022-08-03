За облаками (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
8.32004, Kumo no muko, yakusoku no basho
Аниме, Драма86 мин18+
О фильме
После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение - башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчeтливо видеть еe контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Драма, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МСРежиссёр
Макото
Синкай
- ХЁАктёр
Хидэтака
Ёсиока
- МХАктёр
Масато
Хагивара
- ЮНАктриса
Юка
Нанри
- УИАктёр
Унсё
Исидзука
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- РМАктриса
Риса
Мидзуно
- ХКАктёр
Хидэнобу
Киути
- МИАктёр
Масами
Ивасаки
- ЭТАктёр
Эидзи
Такэмото
- ТХАктёр
Такахиро
Хирано
- МССценарист
Макото
Синкай
- МСПродюсер
Макото
Синкай
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- ПРАктёр дубляжа
Павел
Рукавицын
- ХПАктриса дубляжа
Христина
Полуянова
- КААктёр дубляжа
Константин
Афонин
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шмаргун
- МСХудожник
Макото
Синкай
- ТТХудожник
Такуми
Тандзи
- МСМонтажёр
Макото
Синкай
- МСОператор
Макото
Синкай
- ТКомпозитор
Тэнмон