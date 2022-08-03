За облаками (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение - башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчeтливо видеть еe контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.

