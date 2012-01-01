За холмами (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Dupa dealuri
Драмы151 мин18+
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Сюжет
Алина возвращается в Румынию из Германии, чтобы забрать с собой Войчиту, единственного близкого ей человека, когда-либо отвечавшего ей взаимностью. Но Войчита обратилась к Богу, а Бог - серьезный соперник, когда дело касается чувств...
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КМРежиссёр
Кристиан
Мунджиу
- КСАктриса
Козмина
Стратан
- КФАктриса
Кристина
Флютур
- ВААктёр
Валериу
Андрюцэ
- ДТАктриса
Дана
Тапалагэ
- КХАктриса
Кэтэлина
Харабаджиу
- ДЦАктриса
Джина
Цандурэ
- ВААктриса
Вика
Агаке
- НКАктриса
Нора
Ковали
- ДВАктёр
Дионисие
Витку
- ЙГАктёр
Йонуц
Гиня
- КМСценарист
Кристиан
Мунджиу
- КМПродюсер
Кристиан
Мунджиу
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн