За холмами (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Алина возвращается в Румынию из Германии, чтобы забрать с собой Войчиту, единственного близкого ей человека, когда-либо отвечавшего ей взаимностью. Но Войчита обратилась к Богу, а Бог - серьезный соперник, когда дело касается чувств...



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