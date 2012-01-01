За холмами
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За холмами

За холмами (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Dupa dealuri
Драмы151 мин18+

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Сюжет

Алина возвращается в Румынию из Германии, чтобы забрать с собой Войчиту, единственного близкого ей человека, когда-либо отвечавшего ей взаимностью. Но Войчита обратилась к Богу, а Бог - серьезный соперник, когда дело касается чувств...

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Информация

Страна
Бельгия, Румыния, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb