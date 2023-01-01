За час до свидания (мультфильм, 1965) смотреть онлайн

Сюжет

Комическая мини-опера о страданиях влюбленного, который зашел в комбинат бытового обслуживания, чтобы погладить брюки, и, естественно, лишился и костюма и надежды успеть на свидание.



За час до свидания смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.