За час до свидания
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За час до свидания

За час до свидания (мультфильм, 1965) смотреть онлайн

1965, За час до свидания
Мультфильмы, Советские мультфильмы16 мин0+

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Сюжет

Комическая мини-опера о страданиях влюбленного, который зашел в комбинат бытового обслуживания, чтобы погладить брюки, и, естественно, лишился и костюма и надежды успеть на свидание.

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