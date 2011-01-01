Юлия Икс (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Напряженный хоррор с Кевином Сорб – Геракл из культового сериала 90-х – в главной роли. Стренджер – постоянный посетитель сайтов знакомств. Он регулярно встречается с разными женщинами, однако дольше одного свидания их отношения не длятся. Что не так с этим Казановой? Он – серийный маньяк, а через сайты знакомств подыскивает себе жертв. Но в этот раз все будет по-другому. Свидание с Юлией идет по накатанной схеме, пока не приходит черед кровавой развязки. Девушка оказывается не такой хрупкой, как представлял Стренджер. И теперь бы уже самому маньяку пережить это свидание...



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