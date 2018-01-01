Wink
Юлий Цезарь
Актёры и съёмочная группа фильма «Юлий Цезарь»

Режиссёры

Джозеф Лео Манкевич

Joseph Leo Mankiewicz
Режиссёр

Актёры

Марлон Брандо

Marlon Brando
АктёрMark Antony
Джеймс Мейсон

James Mason
АктёрBrutus
Джон Гилгуд

John Gielgud
АктёрCassius
Луи Кэлхерн

Louis Calhern
АктёрJulius Caesar
Дебора Керр

Deborah Kerr
АктрисаPortia
Джордж Макреди

George Macready
АктёрMarullus
Майкл Пэйт

Michael Pate
АктёрFlavius

Сценаристы

Уильям Шекспир

William Shakespeare
Сценарист
Джозеф Лео Манкевич

Joseph Leo Mankiewicz
Сценарист

Продюсеры

Джон Хаусмен

John Houseman
Продюсер

Художники

Эдвард С. Карфаньо

Edward C. Carfagno
Художник
Седрик Гиббонс

Cedric Gibbons
Художник
Эдвин Б. Уиллис

Edwin B. Willis
Художник

Монтажёры

Джон Д. Даннинг

John D. Dunning
Монтажёр

Операторы

Джозеф Руттенберг

Joseph Ruttenberg
Оператор

Композиторы

Миклош Рожа

Miklós Rózsa
Композитор