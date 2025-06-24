Юлий Цезарь (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Разгромив войска Помпея, римский полководец Цезарь стал главой государства. Он обладал пожизненными полномочиями диктатора, ему было дано исключительное право распоряжаться войском и казной. В честь него была воздвигнута статуя с надписью «Полубогу». Кассий и Брут возглавили заговор против Цезаря.



Жена Цезаря Кальпурния была напугана плохими знамениями, неоднократно предупреждала об опасности. В мартовские иды 44 г. до н.э. в Капитолии, во время заседания сената, Цезарь был убит. После бегства заговорщиков в Рим прибыл приемный сын Цезаря Октавий. Вместе с Антонием они начали готовиться к войне против войск Брута и Кассия.

