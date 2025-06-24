Юлий Цезарь (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
8.01953, Julius Caesar
Драма, Исторический116 мин12+
О фильме
Разгромив войска Помпея, римский полководец Цезарь стал главой государства. Он обладал пожизненными полномочиями диктатора, ему было дано исключительное право распоряжаться войском и казной. В честь него была воздвигнута статуя с надписью «Полубогу». Кассий и Брут возглавили заговор против Цезаря.
Жена Цезаря Кальпурния была напугана плохими знамениями, неоднократно предупреждала об опасности. В мартовские иды 44 г. до н.э. в Капитолии, во время заседания сената, Цезарь был убит. После бегства заговорщиков в Рим прибыл приемный сын Цезаря Октавий. Вместе с Антонием они начали готовиться к войне против войск Брута и Кассия.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джозеф
Лео Манкевич
- Актёр
Марлон
Брандо
- ДМАктёр
Джеймс
Мейсон
- ДГАктёр
Джон
Гилгуд
- ЛКАктёр
Луи
Кэлхерн
- ДКАктриса
Дебора
Керр
- ДМАктёр
Джордж
Макреди
- МПАктёр
Майкл
Пэйт
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ДЛСценарист
Джозеф
Лео Манкевич
- ДХПродюсер
Джон
Хаусмен
- ЭСХудожник
Эдвард
С. Карфаньо
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- ДДМонтажёр
Джон
Д. Даннинг
- ДРОператор
Джозеф
Руттенберг
- МРКомпозитор
Миклош
Рожа