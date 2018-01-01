Wink
Яйцо ангела
Актёры и съёмочная группа фильма «Яйцо ангела»

Актёры и съёмочная группа фильма «Яйцо ангела»

Режиссёры

Мамору Осии

Mamoru Oshii
Режиссёр

Актёры

Дзинпати Нэдзу

Jinpachi Nezu
АктёрBoy
Кэйити Нода

Keiichi Noda
Актёррассказчик
Мако Хёдо

Mako Hyodo
АктрисаGirl

Сценаристы

Мамору Осии

Mamoru Oshii
Сценарист
Ёситака Амано

Yoshitaka Amano
Сценарист

Продюсеры

Хироси Хасэгава

Hiroshi Hasegawa
Продюсер
Тосио Судзуки

Toshio Suzuki
Продюсер

Художники

Ситиро Кобаяси

Shichiro Kobayashi
Художник
Ёситака Амано

Yoshitaka Amano
Художник

Монтажёры

Сэидзи Морита

Seiji Morita
Монтажёр

Композиторы

Ёсихиро Канно

Yoshihiro Kanno
Композитор