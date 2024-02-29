Ярость (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот ужин вы не забудете никогда. Если выживете, конечно. Фильм «Ярость» предупреждает: не стоит злить женщину, которая готовит для вас еду.
На закрытом ужине в роскошном замке собирается политическая и медийная элита. Никто из гостей еще не знает, что угодил в хитроумно расставленную ловушку. Но всем им вместе и каждому в отдельности придется заплатить за гибель студента Макса, которого недавно застрелили полицейские. Горничная Элис — мать убитого юноши — дождалась момента, чтобы приготовить и подать изысканное блюдо — месть — для всех, кого винит в смерти сына.
Картина нагнетает атмосферу, напряжение с каждой минутой растет, а финал непредсказуем. Любителям драматического кино будет особенно интересно смотреть фильм «Ярость».
