Ярость
Wink
Фильмы
Ярость
6.62023, Outrage
Триллер82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Ярость (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Этот ужин вы не забудете никогда. Если выживете, конечно. Фильм «Ярость» предупреждает: не стоит злить женщину, которая готовит для вас еду.

На закрытом ужине в роскошном замке собирается политическая и медийная элита. Никто из гостей еще не знает, что угодил в хитроумно расставленную ловушку. Но всем им вместе и каждому в отдельности придется заплатить за гибель студента Макса, которого недавно застрелили полицейские. Горничная Элис — мать убитого юноши — дождалась момента, чтобы приготовить и подать изысканное блюдо — месть — для всех, кого винит в смерти сына.

Картина нагнетает атмосферу, напряжение с каждой минутой растет, а финал непредсказуем. Любителям драматического кино будет особенно интересно смотреть фильм «Ярость».

Страна
США, Швейцария
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ярость»