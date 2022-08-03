Ярость
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Ярость

Ярость (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Rage
Ужасы82 мин18+

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О фильме

История о безумном ученом, который экспериментирует с вирусом бешенства на невинных жертвах в лаборатории, расположенной глубоко в лесу. Но созданные им монстры сбегают и начинают охотиться на людей в поисках пищи…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ярость»