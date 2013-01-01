Яркая звезда (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.

Юноша, которому недавно разбили сердце, ищет способ вернуть свою девушку и по пути обнаруживает удивительную и неожиданную для него правду.



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