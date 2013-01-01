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Яркая звезда

Яркая звезда (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Brightest Star
Драмы, Мелодрамы77 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Юноша, которому недавно разбили сердце, ищет способ вернуть свою девушку и по пути обнаруживает удивительную и неожиданную для него правду.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Яркая звезда»

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