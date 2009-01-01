Яркая звезда (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает историю английского поэта Джона Китса, скончавшегося в 25-летнем возрасте от чахотки. Последние три года своей жизни Джон понимал, что постепенно угасает, и именно в это время началась его романтическая связь с девушкой Фэнни Браун.



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