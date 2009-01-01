Яркая звезда (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Bright Star
Драмы, Мелодрамы114 мин12+
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Сюжет
Фильм рассказывает историю английского поэта Джона Китса, скончавшегося в 25-летнем возрасте от чахотки. Последние три года своей жизни Джон понимал, что постепенно угасает, и именно в это время началась его романтическая связь с девушкой Фэнни Браун.
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Информация
СтранаВеликобритания, Австрия, Франция
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Джейн
Кэмпион
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актёр
Пол
Шнайдер
- Актриса
Керри
Фокс
- ЭМАктриса
Эди
Мартин
- ТСАктёр
Томас
Сэнгстер
- КБАктриса
Клоди
Блейкли
- Актёр
Герард
Монако
- АКАктриса
Антония
Кэмпбелл-Хьюз
- СРАктёр
Сэмюэл
Рукин
- ДКСценарист
Джейн
Кэмпион
- ЭМСценарист
Эндрю
Моушн
- ДЧПродюсер
Джен
Чепман
- КХПродюсер
Кэролайн
Хьюит
- ФИПродюсер
Франсуа
Ивернель
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- МБКомпозитор
Марк
Брэдшоу