Яркая звезда
Wink
Фильмы
Яркая звезда

Яркая звезда (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Bright Star
Драмы, Мелодрамы114 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм рассказывает историю английского поэта Джона Китса, скончавшегося в 25-летнем возрасте от чахотки. Последние три года своей жизни Джон понимал, что постепенно угасает, и именно в это время началась его романтическая связь с девушкой Фэнни Браун.

Яркая звезда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Яркая звезда»

Всё