Яблоко соблазна (фильм, 2016) смотреть онлайн

Пастор Робинсон вместе со своей семьей переселяется в новый дом. Его дочь Куинн посещает христианскую школу и является там самой популярной девочкой. Куинн встречается с парнем Романом, который готов перевести их отношения на следующий уровень, однако сама Куинн не уверена, что готова сделать этот большой шаг. Пастор, замечающий, как сближается парочка, решает остудить их пыл и отправляет дочь в летний лагерь на несколько месяцев. В то же время сам Пастор и его жена испытывают трудности в браке, но пытаются сохранить все в тайне, чтобы это не сказалось на их дочери.

