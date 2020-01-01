Яблоки (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В Афинах разгорается необычная эпидемия, люди внезапно теряют память. Жертвой становится и Арис – его находят на остановке автобуса без документов. В реабилитационном центре Арис узнает, что восстановить память невозможно. Взамен ему предлагают программу по созданию новой личности.



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