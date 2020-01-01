Яблоки
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Яблоки (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.32020, Mila
Драмы, Комедии86 мин18+

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Сюжет

В Афинах разгорается необычная эпидемия, люди внезапно теряют память. Жертвой становится и Арис – его находят на остановке автобуса без документов. В реабилитационном центре Арис узнает, что восстановить память невозможно. Взамен ему предлагают программу по созданию новой личности.

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Информация

Страна
Словения, Польша, Греция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb