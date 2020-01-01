Яблоки (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.32020, Mila
Драмы, Комедии86 мин18+
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Сюжет
В Афинах разгорается необычная эпидемия, люди внезапно теряют память. Жертвой становится и Арис – его находят на остановке автобуса без документов. В реабилитационном центре Арис узнает, что восстановить память невозможно. Взамен ему предлагают программу по созданию новой личности.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ХНРежиссёр
Христос
Нику
- АСАктёр
Арис
Серветалис
- СЙАктриса
София
Йорговассили
- АКАктриса
Анна
Калаициду
- АБАктёр
Аргирис
Бакирцис
- КЛАктёр
Костас
Ласкос
- КФАктёр
Кимон
Фиоретос
- ККАктёр
Костас
Ксикоминос
- КПАктёр
Константинос
Папатеодору
- ЭСАктриса
Электра
Сарри
- ХНСценарист
Христос
Нику
- СРСценарист
Ставрос
Раптис
- ХНПродюсер
Христос
Нику
- АВПродюсер
Ангелос
Венетис
- АВКомпозитор
Александр
Вулгарис