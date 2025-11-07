Я знаю, что я ем! Молоко (фильм, 2025) смотреть онлайн

Правда ли, что шоколадное молоко получается, если корове дать шоколад? Эта книга расскажет все о молоке и молочных продуктах. Вместе с главным героем, мальчиком Лёвой, вы попадете на настоящую ферму, и узнаете, как она устроена. А еще выясните, чем коровье молоко отличается от верблюжьего, как делают любимые йогурты, сливочное масло и даже сыр, почему детям обязательно нужно есть молочные продукты, а угощать ими кошек или ежей не стоит.

