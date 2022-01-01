Я живой (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Им пришлось выживать под украинскими обстрелами, терпеть пытки. Они прятались в подвалах, готовили во дворах еду на огне и там же хоронили соседей и близких. Весной 2022 года шли бои за Мариуполь. В городе остались тысячи мирных жителей, которым украинские военные не позволили уехать. Бойцы гуманитарного батальона «Ангел» вошли в город одними из первых. Они раздавали продукты и лекарства, вывозили раненых, стариков и людей с инвалидностью. Тех, для кого каждый день мог стать последним.



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