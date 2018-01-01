Wink
Детям
Я жду тебя, кит
Актёры и съёмочная группа фильма «Я жду тебя, кит»

Актёры и съёмочная группа фильма «Я жду тебя, кит»

Режиссёры

Леонид Шварцман

Леонид Шварцман

Режиссёр

Актёры

Светлана Степченко

Светлана Степченко

Актрисаозвучка
Татьяна Курьянова

Татьяна Курьянова

Актрисаозвучка
Татьяна Шатилова

Татьяна Шатилова

Актрисаозвучка
Иван Тарханов

Иван Тарханов

Актёрозвучка

Сценаристы

Жанна Витензон

Жанна Витензон

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Ирина Троянова

Ирина Троянова

Художница
Ольга Павлова

Ольга Павлова

Художница

Монтажёры

Ольга Василенко

Ольга Василенко

Монтажёр

Операторы

Александр Чеховский

Александр Чеховский

Оператор

Композиторы

Шандор Каллош

Шандор Каллош

Композитор