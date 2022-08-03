Я вышла замуж за придурка
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Я вышла замуж за придурка

Я вышла замуж за придурка (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.92016, Me casé con un boludo
Мелодрама, Комедия104 мин18+

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О фильме

Флоренс Кормир и Фабиан Брандо - актeры. В период съeмок нового фильма у них случается пламенный роман. Невзирая на то, что из-за неимения свободного времени они практически не пересекались, в конце концов Флоренс и Фабиан женятся. В период медового месяца Флоренс осознаeт, что вышла замуж за придурка, которого уже не исправить, и ищет способы избавиться от него. Однако Фабиан догадывается о планах супруги и намерен сделать всe возможное, чтобы развода не случилось.

Страна
Аргентина
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я вышла замуж за придурка»