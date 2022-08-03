Я вышла замуж за придурка (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.92016, Me casé con un boludo
Мелодрама, Комедия104 мин18+
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О фильме
Флоренс Кормир и Фабиан Брандо - актeры. В период съeмок нового фильма у них случается пламенный роман. Невзирая на то, что из-за неимения свободного времени они практически не пересекались, в конце концов Флоренс и Фабиан женятся. В период медового месяца Флоренс осознаeт, что вышла замуж за придурка, которого уже не исправить, и ищет способы избавиться от него. Однако Фабиан догадывается о планах супруги и намерен сделать всe возможное, чтобы развода не случилось.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ХТРежиссёр
Хуан
Таратуто
- АСАктёр
Адриан
Суар
- ВБАктриса
Валерия
Бертучелли
- ХРАктёр
Херардо
Романо
- НБАктёр
Норман
Бриски
- АСАктёр
Алан
Саббаг
- МБАктриса
Марина
Беллати
- МААктриса
Мария
Альче
- АКАктриса
Аналиа
Косейро
- ДБАктёр
Диего
Бенедетто
- МСАктёр
Марсело
Субиотто
- ПССценарист
Пабло
Соларш
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Галли
- АСПродюсер
Адриан
Суар
- ХВПродюсер
Хуан
Вера
- МТХудожница
Моника
Тоски
- ПБМонтажёр
Пабло
Барбиери Каррера