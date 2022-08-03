Флоренс Кормир и Фабиан Брандо - актeры. В период съeмок нового фильма у них случается пламенный роман. Невзирая на то, что из-за неимения свободного времени они практически не пересекались, в конце концов Флоренс и Фабиан женятся. В период медового месяца Флоренс осознаeт, что вышла замуж за придурка, которого уже не исправить, и ищет способы избавиться от него. Однако Фабиан догадывается о планах супруги и намерен сделать всe возможное, чтобы развода не случилось.

