Я выхухоль (фильм, 2025) смотреть онлайн

Таинственная выхухоль почти не показывается людям на глаза. Она живет только в чистых озёрах и реках, строит норки в берегах, охотится на мелкую рыбку или насекомых, и никому не мешает! Но, ради встречи с тобой, выхухоль решила приоткрыть завесу тайны и честно рассказать о себе. Из нашей книги ты узнаешь, почему шубка выхухоли не намокает в воде, как выхухоль заботится о своих малышах, чем и для чего выхухоли пахнут... Скорее смотри книгу, выхухоль ждет тебя!

