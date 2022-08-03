Я твой герой
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Я твой герой

Я твой герой (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Main Tera Hero
Боевик, Мелодрама118 мин18+

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О фильме

Шринатх Прасад уезжает из Ути и поступает в престижный колледж в Бангалоре. Там он влюбляется в девушку по имени Сунейна, однако она выходит замуж за офицера полиции. Парень быстро находит ей замену, очаровав красавицу Айшу. Однако отец Айши оказывается местным гангстером...

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Боевик, Мелодрама
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.2 IMDb