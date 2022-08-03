Я твой герой (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Main Tera Hero
Боевик, Мелодрама118 мин18+
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О фильме
Шринатх Прасад уезжает из Ути и поступает в престижный колледж в Бангалоре. Там он влюбляется в девушку по имени Сунейна, однако она выходит замуж за офицера полиции. Парень быстро находит ей замену, очаровав красавицу Айшу. Однако отец Айши оказывается местным гангстером...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Дэвид
Дхаван
- ВДАктёр
Варун
Дхаван
- ИДАктриса
Илеана
Д’Крус
- НФАктриса
Наргис
Факхри
- АСАктёр
Арунодай
Сингх
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- СШАктёр
Саурабх
Шукла
- РЯАктёр
Раджпал
Ядав
- ЭШАктриса
Эвелин
Шарма
- МПАктёр
Манодж
Пахва
- СШАктриса
Суприя
Шукла
- МЗСценарист
Милап
Завери
- ЭКПродюсер
Экта
Капур
- ШКПродюсер
Шобха
Капур
- КРХудожник
Кунал
Раваль
- САКомпозитор
Саджид
Али
- ВАКомпозитор
Ваджид
Али