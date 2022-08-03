Я свободен (фильм, 2020) смотреть онлайн

Приключенческая мелодрама с Глебом Калюжным. Артeм — трудный подросток, который надеется спрятаться от своих проблем и воспоминаний в лагере на берегу моря. Но побыть в одиночестве ему не удастся. Встреча с необычными обитателями лагеря должна сломать или излечить его.

