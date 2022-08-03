Я свободен
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Я свободен

Я свободен (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, Я свободен
Драма90 мин18+

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О фильме

Приключенческая мелодрама с Глебом Калюжным. Артeм — трудный подросток, который надеется спрятаться от своих проблем и воспоминаний в лагере на берегу моря. Но побыть в одиночестве ему не удастся. Встреча с необычными обитателями лагеря должна сломать или излечить его.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я свободен»