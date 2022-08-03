Я свободен (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, Я свободен
Драма90 мин18+
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О фильме
Приключенческая мелодрама с Глебом Калюжным. Артeм — трудный подросток, который надеется спрятаться от своих проблем и воспоминаний в лагере на берегу моря. Но побыть в одиночестве ему не удастся. Встреча с необычными обитателями лагеря должна сломать или излечить его.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ИСРежиссёр
Илья
Северов
- Актёр
Глеб
Калюжный
- ЕКАктёр
Евгений
Ковылин
- Актёр
Григорий
Верник
- АЗАктриса
Ангелина
Загребина
- АКАктриса
Анастасия
Крупнова
- ДМАктёр
Давид
Мелконян
- АБАктёр
Алексей
Булатов
- СЧАктёр
Сергей
Чабанчук
- ЛЕАктриса
Лидия
Емельяненко
- АОАктёр
Арсений
Орлов
- ИМСценарист
Иван
Милов
- АМСценарист
Алексей
Морозов
- ДКСценарист
Дарья
Кукшанова
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- АЛПродюсер
Анастасия
Лунькова
- ГМПродюсер
Галина
Милова
- ААПродюсер
Андрей
Апостолов
- АСХудожница
Анастасия
Скутарь
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- АРОператор
Анна
Рожецкая
- АРКомпозитор
Андрей
Романов
- ЕМКомпозитор
Екатерина
Мельникова