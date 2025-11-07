Я свинья (фильм, 2025) смотреть онлайн

Каких только небылиц не придумывают люди про свиней: якобы они грязнули, глупые, толстые и неповоротливые... Это — совершеннейшая неправда! На самом деле свиньи — одни из самых умных животных (на 3-ем месте после обезьян и дельфинов), очень любят чистоту (а в грязи лежат, чтобы избавиться от вредных насекомых), весьма спортивны (могут проплыть 5–6 км, пройти за ночь до 20 км и бежать со скоростью до 11 км/час)! Поросенок из нашей книжки расскажет тебе, почему настоящей свиньёй быть почетно и с радостью расскажет всё-всё-всё о свиньях!

